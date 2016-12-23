'FETÖ şüphesiz terör örgütüdür'

Bakir İzzetbegoviç, 300 insanın hayatını kaybettiği kanlı bir askeri darbeye teşebbüs eden FETÖ'nün kesinlikle bir terör örgütü olduğunu belirterek, "Eğer akıllıysak uyarıları dikkate almalıyız" dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kesinlikle bir terör örgütü olduğunu, çünkü yaklaşık 300 insanın hayatını kaybettiği kanlı bir askeri darbeye teşebbüs ettiğini söyledi.



Bosna Hersek'teki TV1 televizyon kanalına verdiği röportajda, FETÖ'nün Bosna Hersek'te de varlık gösterip göstermediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Boşnak lider, FETÖ'nün Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.



İzetbegovic, Bosna Hersek'in bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "FETÖ şüphesiz bir terör örgütüdür. Zira yaklaşık 300 insanın hayatını kaybettiği kanlı bir askeri darbeye teşebbüs etmiştir." ifadesini kullandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde başarılı olması halinde daha nicelerinin öldürüleceğini vurgulayan İzetbegovic, bu kişilerin Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.



İzetbegovic, son yıllarda FETÖ konusunda birçok kez uyarıldıklarını aktararak, "Yoksul öğrencilere yardım etme, iyi okullara sahip olma gibi eylemlerin arkasında, aslında niyetlerinin iktidara gelmek olduğu, bunu da ya sistemin sistemin içine adamlarını yerleştirerek ya da Türkiye'deki gibi bir girişimle yapabilecekleri konusunda uyarıldık." ifadesini kullandı.



Bu kişilerin Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Eğer akıllıysak uyarıları dikkate almalıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA