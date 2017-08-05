FETÖ şüphelisi valilik binasında yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilmesiyle ilgili Sivas Valiliği OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gittiğinde yakalanarak tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilmesiyle ilgili Sivas Valiliği OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gittiğinde yakalanarak tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken kanun hükmünde kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.



Hükümet Konağı girişinde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde arandığı tespit edilen İ.K, gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen İ.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep'ten alınan ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.