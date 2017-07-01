FETÖ şüphelisi eski kurmay jandarmalardan 'ByLock' çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere katıldıkları belirlenen örgütün üç sivil imamı ile kritik konumdaki kurmay jandarmaların da aralarında bulunduğu 37 eski askerin ByLock kullandıkları ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'de bulunan karargahındaki olaylara ilişkin iddianamede, örgütün sivil imamları ile karargahta kritik konumdaki rütbelilerin de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin "ByLock" kullanıcısı oldukları yer aldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin, 244 kişi hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilere, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçları yöneltildi.

Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün hücre yapılanması ve üyelerinin kamu kurumlarına nasıl sızdıklarına dair geniş bilgiye yer verildi. İddianamede, devletin istihbarat birimleri tarafından tespit edilmemeleri için örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme özelliğine sahip "ByLock" programını kullandıkları vurgulandı.Söz konusu programın mesaj içerikleri ve internet trafiğine göre kullanıcının örgüt içindeki konumunun belirlenebildiği belirtilen iddianamede, 40 şüphelinin aktif şekilde "ByLock" kullanıcısı oldukları kaydedildi.



SİVİL İMAMLAR DA BYLOCK KULLANICISI

Şüphelilerin "ByLock"u 2014'ün yaz aylarında kullanmaya başladıklarına işaret edilen iddianamede, uygulamayı kullanan isimler arasında örgütün sivil imamları olduğu belirtilen şüpheliler, Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Özgen ve Muhterem Çöl'ün yanı sıra kurmay subayların da bulunduğu ifade edildi.



"ByLock" kullanan subayların 15 Temmuz öncesi istihbarat ve personel şubeler ile karargahtaki önemli konumlarda görev yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında görevli eski Albay Şükrü Demirtürk'ün 20 Eylül 2014'te "Bylock" kullanmaya başladığı bilgisi yer aldı.



İddianameye göre, eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erdal Karlıdağ da eski albay Demirtürk'ten bir gün sonra bu programı telefonuna indirdi.



O dönemde İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Kurmay Yarbay Halil İbrahim Yıldırım'ın da 26 Eylül'de 2014'ten sonra programı kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, eski Jandarma Genel Komutanlığı Organize Suçlar Şube Müdürü Yarbay Tuncay Koçak'ın 16 Ekim 2014'te, eski Terörle Mücadele Dairesi Terör Olayları Şube Müdürü Kurmay Yarbay Yusuf Köz'ün ise aynı yıl 16 Ağustos'ta programı kullanmaya başladığı ifade edildi.



Örgütün sivil imamlarının asker şüphelilerden daha önce "ByLock" kullanmaya başladıklarına dikkat çekilen iddianamede, sivil imamlardan Muhterem Çöl'ün 18 Ağustos 2014'te aktif kullanıcı olduğu belirtildi.



İddianameye göre, FETÖ üyelerine özgü geliştirilen kriptolu yazışma programı "Bylock"u kullandıkları belirlenen diğer şüpheliler ise şöyle:



Kurmay yarbaylar Erdoğan Çiçek, Cemal İyigün, Halil İbrahim Yıldırım, Yasin Kayabaşı, kurmay binbaşılar Ahmet Özcan, Özgür Özbay, Özkan Öztürk, binbaşılar Osman Tuş ile Murat Kalaç, yüzbaşılar Veli Köse, Ahmet Tamer Oğuz, Selim Baran, Şuayip Turna, Yener Ekinci, üsteğmenler Adem Küçük, Hasan Abazoğlu, İsmail Nefes, Mehmet Sezgin, Mehmet Nur Çinpolat, Mustafa Alper Ateş, Mutlu Kıratlı, Serkan Polat, Yunus Özer, teğmenler Abdullah Aslan, Necip Erkul Ali Karaaahmetoğlu, Ömer Polat, Rıdvan Anur, astsubaylar Abdurrahman Özdemir, Emre Kubatoğlu, Abdullah Elma, Adem Taşcıoğlu ve uzman çavuş Beytullah Özdemir.