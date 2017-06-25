FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Van'da sürdürülen bir dosyada hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi bayram ziyareti için geldiği Uşak'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.P. Sivaslı ilçesi Tatar köyünde akraba ziyaretine geldiği sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



M.P'nin bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmelik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.



Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edildi.



M.P. işlemlerinin ardından Van'a gönderilecek.