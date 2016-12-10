FETÖ soruşturmasında 35 kişi yakalandı

FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında iş adamlarının bulunduğu 55 kişiden 35'i İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 kişiden 35'i yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 85 ekiple 57 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışan 2 hava trafik kontrolörünün de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.



ByLock ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programlarını kullanan şüphelilerden 11'inin yakalanması için çalışmalar sürerken, 9'unun ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.



Örgüt adına toplanan paraların, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki bazı hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla söz konusu iş adamları tarafından Afrika ve Asya ülkelerine kaçırıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA