FETÖ, sınav sorularını böyle vermiş

FETÖ soruşturmasında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmanın ilk celsesine, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçtan 11'i tutuklu 31 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak'ın sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı duruşmaya, Abdurrahman Haskaraman ve Metin Çiftçi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile iştirak etti.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yeni iddianame hazırlanan ve dosyaları bu davayla birleştirilen Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Mehmet Filiz, Necmi Somtaş ve Mehmet Fındık yeniden savunma yaptı.



"ÇOCUKLARIN OKUL TAKSİTLERİNİ ÖDEMEK İÇİN HESAP AÇTIRDIM"



Mehmet Filiz, savunmasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anafen Eğitim AŞ'de bulunan yüzde 10 hissesinin formaliteden ibaret olduğunu, ortaklık kurarken para vermediği gibi 2015'te hisselerini devrederken de para almadığını öne sürdü.



Bank Asyaya 25-26 ay içerisinde yatırılan 39 bin liranın eşinin kredi kartı harcamaları karşılığı olduğunu savunan Filiz, "Bankada eşimin hesabı yoktur. Ben de çocukların okul taksitlerini ödemek için hesap açtırmıştım. Bu bankayı desteklemek için hiçbir eylemin olmamıştır." dedi.



Mehmet Fındık ise KHK ile kapatılan Zambak AŞ'deki hisselerini en az 10 yıl önce sattığını vurguladı. Fındık, "2014 başına kadar Bank Asyaya yatırılan 1,5 milyon lira ise mükelleflerden topladığım paralardır. Ben mali müşavirim. Vergi, sigorta gibi prim ödemeleri için topladığım bu paraları bankaya yatırır, 10 dakika sonra da internetten EFT ile kamu hazinesine aktarırım." ifadelerini kullandı.



"ZEKATLA OKUL, YURT YAPILAMAYACAĞINI SÖYLEDİM"



Tanık olarak dinlenen imam Hasip Danış ise yaklaşık 5 yıl önce sanıklar Abdurrahman Haskaraman ve Mehmet Yıldız ile adını hatırlayamadığı 2 kişinin kendisini Mehmet Karakaya'nın iş yerine çağırarak zekat konusunda konuşmaması için tehdit ettiklerini savundu.



Zekatla okul, yurt yapılamayacağını söylediğini, bunun da FETÖ'nün hoşuna gitmediğine dikkati çeken Danış, "(Fetullah Gülen'e biat edeceksin yoksa seni süründürürüz) dediler. Hakikaten süründürdüler. Hapse girdim. Ben Kayseri'de terörist yetiştirmişim, Afganistan'a göndermişim, ABD askerlerini öldürtmüşüm. İftira." diye konuştu.



Danış, adını bilmediği FETÖ'cü polislerin kendisine baskı yaptığını iddia ederek, "Bana 'Mehdi kim' diye sordular. Said-i Nursi'dir dedim. 'Fetullah Gülen asrın müceddidi ve mehdisidir' dediler. O olamaz dedim." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.



ASKERİ LİSE SINAV SORULARININ ÇALINMASI



Duruşmada, askeri lise sınavları soruşturması kapsamında daha önce emniyet ve savcılıkta ifadeleri alınan tanıklar da dinlendi.



Aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu tanıklar, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini bildirdi. 2013'teki sınavdan 3 gün önce kendilerine verilen testlerdeki soruların yaklaşık yüzde 80'inin sınavda çıktığına işaret eden tanıklar, ev "abilerinin" gördükleri ve duyduklarını kimseye anlatmamaları için Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdiklerini anlattı.



Öğrencilerden bazıları, salonda bulunan tutuksuz sanıklardan "Gökhan" kod adlı Eşref Coşar'ı da teşhis ederek, "ev abileri" olan Coşar'ın kendilerine yemin ettiren kişi olduğunu öne sürdü.



Tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.