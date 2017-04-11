FETÖ sanığı polis müdürü 'Kobani protestosu'na müdahale etmemiş

Erzurum'da, "Kobani protestosu"na yeterince müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu öne sürülen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da, "Kobani protestosu"na yeterince müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aykut Töngür ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.



Duruşmada, mahkeme heyetince kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunma yapan Töngür, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan Töngür, şunları öne sürdü:



"ByLock programını yüklemedim, kullanmadım. Bu tespiti kabul etmiyorum. Sadece tutanaktan ibaret olan tespiti düzenleyenlerin dinlenmesini talep ediyorum. Tanık Köksal Demirci'nin ifadeleri çelişkilidir. İddianamede belirtilen isimlerin bazılarını tanımam. Kendilerini kurtarmak adına isim vermişler diye düşünüyorum."



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çubukçu'nun bu halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



