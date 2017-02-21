Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 4 avukat tutuklandı

Niğde merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 4'ü tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde merkezli Ankara, Adana ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, H.A.K, Y.Ü. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Niğde merkezli 4 ilde 18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen ve aralarında avukatların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.



