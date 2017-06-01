Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 32 gözaltı
Ordu merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.
Ordu merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 47 zanlı için Ordu, Giresun ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 15 zanlı aranıyor.