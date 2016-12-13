FETÖ mensuplarının kamp yeri yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde daha önce FETÖ mensuplarının kullandığı öne sürülen kamp yeri, imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının kullandığı öne sürülen kamp binası ve eklentilerinin, belediye ekiplerince imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldığı bildirildi.



FETÖ mensuplarının kullandığı ve örgüte eleman yetiştirildiği ileri sürülen Avcılar Mahallesi’ndeki kamp binası ve eklentileri, Edremit Belediyesince ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.



Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapının imar kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını belirtti.



Edremit Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden "FETÖ kampı yıkıldı" başlığı ile yapılan açıklamada da "Avcılar Mahallesi Manastır Çayı kenarında 422 ada 80 parsel numarasında kayıtlı ve FETÖ ile ilgili tespit çalışmasının yapıldığı yapı, ilgili imar kanuna aykırılığı nedeniyle Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA