FETÖ kuruluşunun BM Halkla İlişkiler Departmanı ile bağlantısı kesildi

FETÖ ile ilişkisi olan ve daha önce Birleşmiş Milletlerdeki "istişari statüsü" iptal edilen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının, BM Halkla İlişkiler Departmanıyla da bağlantısı kesildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğince, BM Halkla İlişkiler Departmanına (DPI) bir mektup gönderilerek, BM'deki "istişari statüleri" iptal edilen FETÖ bağlantılı Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, İstanbul Fikir Araştırmaları Derneği ve Hazar Strateji Enstitüsü Derneği ile ilişki kurmama ve herhangi bir bağlantısı varsa da bunu sonlandırması talebinde bulunuldu.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle 248 kişinin hayatını kaybettiği, 2 binden fazla kişinin yaralandığı anlatılan mektupta, darbecilerin seçilmiş hükümeti devirmeye, Cumhurbaşkanı ile Başbakana suikast düzenlemeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığına vurgu yapıldı. Mektupta, FETÖ ile bağlantılı olan ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan söz konusu kuruluşların BM'deki "istişari statülerinin" iptal edildiği de hatırlatıldı.



DPI, Türkiye'nin talebi üzerine, sistemlerindeki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile olan bağlantılarını kestiğini bildirdi.



Türkiye, BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinin 30 Ocak-8 Şubat tarihlerinde yapılan 2017 Olağan Oturumu sırasında, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) nezdindeki istişari statülerinin geri alınması başvurusunda bulunmuş ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile ilişkili bu kuruluşların BM'deki istişari statüleri düşürülmüştü.



Ayrıca yine 667 sayılı KHK ile kapatılan İstanbul Fikir Araştırmaları Derneği ve Hazar Strateji Enstitüsü Derneğinin BM'ye istişari statü başvuruları da iptal edilmişti.



