FETÖ Kürtçe televizyon kanalını 'himmet'le ayakta tutmuş

FETÖ'nün sözde Gaziantep bölge "imam"larına yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün, Kürt vatandaşları etki altına alabilmek için kurduğu Dünya TV'nin maddi sıkıntılar yaşaması üzerine "himmet" toplandığı bilgisi yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Gaziantep bölgesindeki "imam"larına yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün sözde bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk'ün Kürt vatandaşları etkileri altına alabilmeleri için açılan televizyon kanalını ayakta tutabilmek için her yolu denediği belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sözde "Gaziantep bölge imamı" Mehmet Kocatürk ile ona bağlı sorumlulara yönelik "terör örgütünü kurma veya yönetme" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 32,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Kod adı "Şahinbey" olan firari sanık Kocatürk'ün 1998-2000 yılları arasında "Ankara bölge imamlığı'' yaptığı, ardından "Gaziantep bölge imamı" olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın daha çok ekonomik seviyesi yüksek ve toplumda tanınmış şahıslarla irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait eğitim kurumlarındaki özel odasında iş adamlarıyla görüştüğü bildirildi.



Kocatürk'ün örgütün amaçları doğrultusunda eleman yetiştirmek için eğitim kurumları açtırıp yönettiği, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinin de bu amaçla kurulduğu ve sanığın üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldığı ifade edilen iddianamede, Kocatürk'ün eşi firari sanık Ayşe Kocatürk'ün de "il ablası" olduğu belirtildi.



DÜNYA TV İLE İLGİLİ BÜTÇE OLUŞTURUN TALİMATI



Mehmet Kocatürk'ün kendisine bağlı şahıslarla haftalık toplantılar düzenlediği kaydedilen iddianamede, örgütün Kürt vatandaşları etkilemek için Gaziantep'te kurduğu Dünya TV'nin maddi sıkıntılar yaşaması üzerine, kendisine bağlı tüm illerde "himmet parası" toplanması talimatı verdiği aktarıldı.



Tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede F.Ç'nin FETÖ'nün darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Dünya TV'nin, TRT Şeş'e paralel olarak, Kürt vatandaşlara şirin gözükmek için cemaat tarafından kurulan bir televizyon kanalı olduğunu ifade ettiği kaydedildi.



İddianamede tanık F.Ç'nin şu beyanlarına yer verildi:



''Dünya TV'nin işletme maliyetinin fazla olması nedeniyle maddi sıkıntı yaşanıyordu. Bunun akabinde 22 il sorumlusu olan Mehmet Kocatürk, kendisine bağlı tüm illerde Dünya TV ile ilgili bütçe oluşturmaları talimatını verdi. Toplanan yüksek miktarlardaki himmet paraları, televizyon kanalı yöneticilerine aylık olarak gönderilmeye başlandı.''



İddianamede, diğer sanıklar Murat Elmas'ın "il imamı", Abdulgaffar Dereli'nin "dini sorumlu", Celalettin Demirelli'nin "iş adamları sorumlusu", Bilal Öztürk'ün "esnaf sorumlusu", Hayrettin Alpdoğan'ın "medya sorumlusu", Hikmet Bozgeyik'in "adliye sorumlusu", Hüseyin Çetintaş'ın "akademisyen sorumlusu", İsmail Sözeri'nin "emniyet sorumlusu" (aynı zamanda il mütevelli heyetinde bulunuyor), Meral Akarsu'nun "eczacılar sorumlusu", Ömer Bereket'in "maliye sorumlusu", Mesut Hançerkıran'ın "istihbarat ve terör şube sorumlusu" olduğu ifade edildi.