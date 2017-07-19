FETÖ itirafçısından diğer sanıklara çağrı! Bildiklerinizi anlatın

FETÖ'nün "Akıncı Üssü müdür yardımcısı" itirafçı sanık Sinan K, "Bu saatten sonra bildiği her şeyi anlatmanın bir lüks değil, bir vazife olduğunu düşünüyorum, diğerlerinin de bildiklerini anlatmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.



Duruşmada, FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında "Akıncı Üssü müdür yardımcısı" olduğu, "Melih" kod adını kullandığı belirtilen ve soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için beyanlarda bulunan sanık Sinan K'nın savunması alındı.



Üniversite yıllarında "cemaat" olarak tanıdığı yapıya, dini hassasiyetleri nedeniyle girdiğini aktaran Sinan K, yaklaşık 10 yıldır FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığını, darbe girişiminden sonra örgütle bağını kopardığını ifade etti.



Sinan K, 2006'da evlenmek istediği kişinin FETÖ yapılanmasından olmadığı için örgütün buna karşı çıktığını, evlenme kararından vazgeçmemesi üzerine örgütün kendi evinde örgüt üyeleriyle sohbet etmesini istediğini ve bunu kabul ettiğini aktardı.



Ev sohbetlerinde dini içerikli konuşmalar yaptığını ve örgütte "öğretmen" olarak anıldığını beyan eden Sinan K, sohbete gelenlerle samimiyetinin artmasıyla sohbete gelenlerin Akıncı Üssü'nden kursiyer teğmen olduklarını öğrendiğini kaydetti.



"HER ŞEYİ ANLATMANIN BİR LÜKS DEĞİL BİR VAZİFE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Darbe girişiminden önce 4 kişiden sorumlu olduğunu, darbeden haberdar olmadığını öne süren sanık Sinan K, darbe girişiminden sonra yapılan örgüt toplantısında FETÖ ile bağını kopardığını iddia etti.



FETÖ'nün gizliliğe önem verdiğini, kendisinin bunun sebebini, dindar insanların ordudan ayrılmak zorunda kalmamasını sağlamak amaçlı olduğunu düşündüğünü söyleyen Sinan K, örgütün darbe girişiminde yer alacağını hiç düşünmediğini aktardı.



FETÖ'nün çözülmesi için bildiklerini anlattığını ve diğer sanıklara anlatması gerektiğini anlatan sanık Sinan K, "Bu saatten sonra bildiği her şeyi anlatmanın bir lüks değil bir vazife olduğunu düşünüyorum, diğerlerinin de bildiklerini anlatmaları gerekir." ifadesini kullandı.



Örgütle darbe girişiminden sonra ilişkisini sonlandırdığını savunan Sinan K, bildiklerini aktardığını, pişman olduğunu belirterek, hakkındaki hükmün beyanları dikkate alınarak verilmesi talebinde bulundu.