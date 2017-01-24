FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile ikili anlaşmaların imza töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın (Mozambik) Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir." dedi.