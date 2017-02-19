FETÖ ile mücadelede 'diplomasi' ve 'bilinçlendirme' şart

Makedonya'da birçok alanda faaliyet gösteren FETÖ'ye karşı yürütülecek mücadelede Türkiye'nin, bölge halkının bilinçlendirilmesi ve yoğun diplomasiye ağırlık vermesi gerektiği değerlendiriliyor.

Makedonya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının özellikle eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık ve turizm alanlarındaki faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülecek mücadelede Türkiye'nin, bölge halkının bilinçlendirilmesi ve yoğun diplomasiye ağırlık vermesi gerektiği değerlendiriliyor.



AA muhabirinin, Makedonyalı yetkililerden edindiği bilgiye göre, ülkede 7 okul, bir gazete, küçük çaplı ticari şirketler ve turizm acenteleri yoluyla faaliyetlerine devam eden FETÖ'nün ülkedeki varlığının sona erdirilmesi için Türkiye ve Makedonya'nın ortak hareket etmesi gerekiyor.



FETÖ'ye karşı gereken mücadelenin verilmediği Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi çevre ülkelerde, Türkiye'nin desteğiyle birer hukuk ekibi kurulması önem arz ediyor. İyi bir hukuk ekibiyle FETÖ'nün bu ülkelerdeki kolej, iş çevresi ve medya ayağı ile bunların bağlantılarına yönelik çalışmaların sonuç vereceği belirtiliyor.

"BALKAN MASASI KURULMALI"



Bunun yanı sıra Türkiye'nin de vakit kaybetmeden bir "Balkan Masası" kurarak, söz konusu hukuk ekipleriyle ortak çalışma yapıp, tüm Balkan ülkelerindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin bir rapor hazırlanması ve yol haritasının buna göre çizilip, mücadelede somut adımların atılmasının şart olduğu vurgulanıyor.



Türkiye'nin "anavatan" olarak görüldüğü ülkede, özellikle Türkiye tarafınca yapılacak girişimler büyük önem taşıyor. Harekete geçilmesi için yoğun diplomatik girişimlerde bulunulması beklentisi hakim.



Diplomatik çabalara, Türkiye'nin Makedonya'daki kurum ve kuruluşlarının da yüksek bir katılımla etkin destekte bulunmasının önemine değinen yetkililer, topyekun mücadelenin Makedonya'daki FETÖ varlığını sona erdirebileceğine işaret ediyor.

FETÖ'NÜN "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ" OLDUĞU ANLATILMALI



Ülkede, FETÖ ile mücadele için yapılması şart diğer konu ise halkın bilinçlendirilmesi... Özellikle FETÖ okullarına öğrencilerini gönderen halkın, örgütün Türkiye'de kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştirmesiyle sonuçlanan terör faaliyetlerinin anlatılmasının, Makedonya'da yaşayan Makedon, Arnavut, Türk ve diğer etnik gruplar üzerinde etkili olacağı görüşü hakim.



Bu süreçte Türkiye'nin kurumları ile vatansever Makedonyalıların, din adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının "birebir görüşme" yöntemiyle halka FETÖ'nün özellikle dini duyguları istismar ederek başlattığı hareketinden ortaya silahlı bir terör örgütü çıkardığının vurgulanması gerekiyor.



