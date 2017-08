'FETÖ ile iltisakı olanları barındıramayız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Expo Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar vererek, "Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede, FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz" dedi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞMAYIN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Cezaevindeki milletvekilinin işlediği suçla ilgili bağlantısı çıkarsa şaşmayın" diye konuştu.



ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Bir zamanlar Taksim Meydanı'na 4 ayaklı koysam seçtiririm diye siyasetçiler çıktı. Seçme de 18, seçilme de 18 olacak dedik ve bunu başardık. Yani, gencine, gençliğine kıymet veren hareket, AK Parti hareketidir.



"AYNI ÇANAKKALE GİBİ MALAZGİRT'İ DE ANACAĞIZ"



26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Tüm gençliğimizi davet ediyorum. Orada beraber olacağız ve bizler Sultan Alparslan'ın torunları olarak da o heyecanı, coşkuyu, o doğuş harekatının olduğu yerde hep beraber yaşayacağız. Bundan sonra aynen Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız.



"PARTİMİZ İÇİNDE DE YOLUNU KAYBEDENLER ELBETTE OLDU"



Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metaneti ile tüm saldırıları boşa çıkardık. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda bunların sayısı ve oranı çok küçük.



"ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"



Bugün burada genişletilmiş bir il divanı yapıyoruz. Çünkü, artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adımını atıyoruz. 2019'un Mart'ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından Kasım'ında bir parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Zaman kaybına tahammülümüz yok. Durmak yok, yola devam.



19 ilçe ve büyükşehir hep birlikte inşallah tüm bu ilçeleri, mahalleleri ile, sokakları ile sandık esaslı olarak taramaya var mıyız? Sağolasınız. Bizim ölçümüz AK Parti olarak bellidir. Partimizin değerlerine, bizim malum manifestomuza ihanet etmeyen, ülkesine sadakatla bağlı herkese kalbimiz de kollarımız da açıktır. Bizim bu manifestomuz nedir? Bunun üzerinde durmamamız lazım.



"AZ ÖNCE EREN'İN ANNESİYLE GÖRÜŞTÜM"



Tek millet. Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Eren 13 kardeş. Ayşe hanımın 13 evladı vardı 1 tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, "Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Dedim, "Olur mu, cenneti 13 evladınla teminat altına aldın". Tek milletten sonra tek bayrak. Yıldız Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızımızın düşüşü gibidir. Tek vatan. Tek vatanda parçalanmak, böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere bu toprakları mezar yaptık. Onların inlerine girdik mi? Girdik. Hala da girmeye devam ediyoruz. Bu ülkeyi bölmeyi gayret edenlere bu toprakları yaşanmaz hale getireceğiz. Bu kriterlerin dışında kalan herkes defoludur, yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir. Bu büyük yapıyı, bu büyük ekibi ahenkle çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Ben bugün Antalya'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir il divanı toplantısına 3 günde hazırlanan Antalya teşkilatımızı tebrik ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2019'un mahalli seçimlerinde görülmemiş bir oy potansiyeliyle yola devam edeceğiz.



"PARTİMİZİN ÇATISI ALTINDA FETÖ İLE İLTİSAKI OLANLARI BARINDIRAMAYIZ"



Artık parlamenter demokrasi yok, yüzde 34'le seçim kazanmak yok, yüzde 49.5'la seçim kazanmak yok. Yüzde 50+1 alacaksın en az. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İstiyorum ki daha iyi olsun. Bunu da yakalayacağımıza inanıyorum. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede, FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler.



Kafasında projesi bulunmayan, ilkelerimize tüm benliği ile bağlı olmayan hiç kimse AK Parti'de yönetici konumuna gelemez. Bu böyle biline.



ANTALYA'YA 3. HAVALİMANI PROJESİ



Gazipaşa'ya ikinci bir havalimanı inşa ettik. Şimdi 3. havalimanının hazırlığı içindeyiz. Antalya'nın Batı tarafına 850 milyon yatırım bedeli olan yeni havalimanının inşasına inşallah yıl sonuna kadar başlamayı ve en geç 2021'e kadar hizmete almayı planlıyoruz.



Antalya Stadı daha önce bitecekti, niye bitmedi. Talihsiz bir belediye başkanı geldi. Bunlara 5 koyun verin kaybedip gelirler. Antalyaspor'dan da artık ben bu stadın hakkını verecek performans bekliyorum.



Expo alanına yeni bazı projeler düşünüyoruz şu anda. İnşallah o projelerle o Expo alanını çok daha etkin hale getireceğiz. Biz yaparız. Çünkü biz hep bunları düşünüyoruz. Biz kalkıp da sokaklarda terör örgütlerinin mensupları ile kol kola dolaşmıyoruz. Biz halkımızla kol kola dolaşıyoruz.



Ana muhalefet partisinin başındaki şahıs bir Alman dergisine röportaj veriyor. Bizim ana muhalefetin başındaki zat ne yapıyor? Alman kamuoyuna ülkesini şikayet ediyor. Alman yatırımcıları buralara gelmesin diye bağırıyor ve yalvarıyor. Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Önce sözlerini inkar etmeye çalıştı, bu defa pişkince "ben bunları her yerde söylüyorum" diye işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Yazıklar olsun. Ne desek boştur. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Sözde adalet yürüyüşü yaptı. Onun yol güvenliğini falan kim sağladı. Bu hükümet sağladı. Birçok istihbaratlar geldi ama hükümetimiz o güvenliğini sağladı.



"KILIÇDAROĞLU'NUN BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞMAYIN"



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde günlerce işçiler grev yaptılar, onların hak arayışındaki adaleti nereye koyacaksın, bay Kılıçdaroğlu. Şişli'yi İstanbul'da çöpler istila etti. Çöplükten geçilemez hale gelen, onlara yönelik sözde adalet yürüyüşü yapan sen, onların adalet arayışına niye cevap vermedin. Bunların derdi başka. Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. 'Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım.' diyor içerideki zat.



Eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz'la ilgili öyle laflar söylüyor ki, FETÖ'cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Antalya'nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya'daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum.