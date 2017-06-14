FETÖ ile ilintili her kurumun yasaklandığını söyleyebilirim

Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nyamitwe, "FETÖ ile ilintili olduğunu bildiğimiz her kurumun ülkemizde resmen yasaklandığını söyleyebilirim" dedi.

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.



Nyamitwe, görüşmelerde ikili iş birliği, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığın belirterek, Haziran 2014'te Türkiye'de büyükelçilik açmalarının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek arttığını vurguladı.



Türkiye'nin Afrika'daki mevcudiyetini artırma perspektifinde büyükelçilik açmak için seçilen ülkeler arasında Burundi'nin de olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Nyamitwe, "Burundi ve Türkiye liderlerinin ortak çok yönü var." diye konuştu.



HEDEF İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİRİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ



Türkiye ve Burundi'nin Burundi'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılmasından önce ortak bir yola çıktığını ifade eden Nyamitwe, "Bugün yapmış olduğum bu ziyaret, bu bağlamda iki ülke arasındaki var olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.



FETÖ İLE BAĞLANTILI KURUMLAR YASAKLANDI



Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini yaptığı bir açıklama ile kınadığını hatırlatan Nyamitwe, "FETÖ ile ilintili olduğunu bildiğimiz her kurumun ülkemizde resmen yasaklandığını söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.



Nyamitwe, FETÖ ile bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini bildirerek, "Buradaki Türk varlığını eğitimi yoluyla devam ettireceğimizi bilebilirsiniz." dedi.