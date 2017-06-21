Bahçeli'den mahkemenin tüzük kurultayına ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin tüzük kurultayı kararına ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin tüzük kurultayı kararına ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bahçeli açıklamasında “FETÖ ile adaleti katledenler adaleti konuşamaz” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin dün açıkladığı MHP tüzük kurultayı kararına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli mesajında, "Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur. Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir; olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi? Mahkemelerden lehte karar çıkınca yaşasın, aksi yönde bir sonuç alınırsa kahrolsun; bu artık kof ve ucuz söylemlerin alıcısı yoktur. MHP şühedanın yadigârı, Türk milletinin hizmetkarı, ecdadın varisi, Türk tarihin asli mirasçısıdır; boyun eğmeyecek, işgal edilemeyecektir. FETÖ'cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti,ne ahlakı ağızlarına almasınlar,komik kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.