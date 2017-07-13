FETÖ Filistin'de hiçbir zaman zemin bulamadı

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Filistin'de hiçbir zaman zemin bulamadığını belirterek, "Bu da Filistin halkını ve yönetimini takdir etmemiz için bir diğer sebeptir." dedi.

Büyükelçi Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Filistin ofisinde basın mensuplarıyla buluşan Türkoğlu, "Bu toplantının amacı 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu olayı hatırlamak, Türk demokrasisinin darbe teşebbüsüne karşı zaferini kutlamak, bundan alınan dersleri hatırlamak, şehit ve gazileri anmaktır." diye konuştu.



FETÖ'nün başarısız darbe girişimi karşısında Filistinlilerin tereddütsüz Türk halkı ve hükümetinin yanında yer almasından övgüyle söz eden Türkoğlu, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'u Filistin'de hatırlamanın çok özel bir anlamı var: Filistin yöneticileri ve halkı bu komploya ilk tepki gösterenler arasında yer aldılar. Başkan Abbas ve diğer parti liderleri Ankara'yı arayıp dayanışma ifade ettiler. Bilahare bizzat Türkiye'ye gelip Türk liderlere ve halkına geçmiş olsun dediler. Ramallah'ta, Kudüs'te ve Gazze'de halk sokaklarda dayanışma ifadesinde bulundu. Zira Filistin halkı bu darbe teşebbüsünün amacını herkesten daha iyi sezdi: Darbenin meşru bir yönetime saldırı teşkil ettiğini, Türkiye'nin zayıflamasının hedeflediğini sezdi. Türkiye'nin zayıflamasının ise başta Filistin davası olmak üzere bölgenin ve İslam dünyasının haklı davalarını destekten mahrum bırakacağını gördü. Bundan dolayı hızlı ve güçlü tepki verdi."



Her zaman demokrasiye çok önem verdiklerinden dem vuran birçok Batılı ülkenin Türk demokrasisine yapılan bu vahim saldırıya karşı Filistin halkının gösterdiği hassasiyeti göstermediğini vurgulayan Türkoğlu, "Dolayısıyla bu Türkiye'yi çok duygulandırdı. Sizin aracılığınızla bu konudaki şükranlarımızı bir kez daha ifade ederim. Diğer yandan bu darbe teşebbüsünün faili olan gizli suç ve terör örgütü FETÖ'nün zemin kazanamadığı ender ülkelerden biri Filistin olmuştur. Bu da Filistin halkını ve yönetimini takdir etmemiz için bir diğer sebeptir." dedi.



Büyükelçi Türkoğlu, Türk demokrasisinin bu badireden daha güçlü çıktığını sözlerine ekledi.