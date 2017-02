FETÖ faaliyette bulunduğu ülkeler için büyük tehdit

Başbakan Yıldırım, "Türk milletine ve Türkiye'nin demokratik düzenine karşı kalkışma hareketine girişen FETÖ, faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında, ortak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye ile Pakistan arasında kökleri tarihe uzanan dostluk ve kardeşlik bağları olduğunu belirten Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şerif'e, "Sayın Dostum Navaz Şerif yaklaşık iki yıl aradan sonra evinden uzakta, ikinci evinde, Türkiye'dedir. Evinize hoş geldiniz." diyerek seslendi.



Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünde gerçekleşmesi açısından ayrıca önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, Pakistan ile ilişkilerin, bağımsızlığını kazandığı ve devletini kurduğu 14 Ağustos 1947'den bu yana dostluk ve kardeşlik temelinde şekillendiğini belirtti.



Pakistan halkıyla ilişkilerin bununla sınırlı olmadığını, alt kıta Müslümanların Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye verdiği desteğin Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Her iki ulusun kardeşliği, birbirlerine zor zamanda ve ulusal meselelerinde verdikleri destekle sübut bulmuştur." diye konuştu.



Yıldırım, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan hükümetinin, Pakistan Parlamentosunun her iki kanadının ve Pakistan halkının, Türkiye'nin yanında yer alarak, dostluğunu, kardeşliğini ve tarihi dayanışma ruhunu gösterdiğini vurguladı.



Zor günde verdikleri destek için Pakistan Başbakanı Şerif'e teşekkürlerini ileten Yıldırım, Pakistan Parlamentosunun her iki kanadının, oy birliğiyle aldığı kararlarla Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında çok açık bir dayanışma sergilediğini belirtti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk milletine ve Türkiye'nin demokratik düzenine karşı kalkışma hareketine giriştiğini hatırlatan Yıldırım, FETÖ'nün, faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekti.



"TAMAMEN ÜLKEYİ TERK EDECEKTİR"



Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün, kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, "Bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusunda çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Pakistan'da bütün alanlarda ilişkilerin, tarihi ve köklü kardeşlik hukuku içinde geliştirildiğini, bundan sonraki hedefin başta ikili ticaret ve yatırım olmak üzere bölgesel ve uluslararası ilişkilerin daha da derinleştirilerek sürdürülmesi olduğunu belirtti.



Bu amaçla bugün Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, YDSK 6. Toplantısı'nın önümüzdeki yıl Pakistan'da gerçekleştirileceğini ifade etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİDECEK



Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ayın başında Pakistan'da geniş bir bölgesel zirve toplantısına katılacağını, toplantının bölge ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştireceğini bildirdi.



Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra enerji, altyapı ve ulaşım alanında iş birliğine yönelik adımları konuştuklarını aktaran Yıldırım, bu konuda iki ülke arasında tam bir irade birliği bulunduğunu vurguladı.



İmzalanan iş birliği anlaşmalarına işaret eden Yıldırım, toplantıda ortaya konulan stratejik vizyonun bu anlaşmalarla teyit edildiğini dile getirdi. Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, siyasi ilişkilerin düzeyine uygun dinamik ticari ilişkilerin tesis edilmesi ve ticaret hacminin artırılması konusunda somut adımlar attıklarını ifade etti.



Özel sektör ortaklıklarının ve yatırımlarının daha fazla teşviki konusunda, her iki tarafın gerekli siyasi kararlılığa sahip olduğunu aktaran Yıldırım, müzakerelerde oldukça ilerleme sağlanan, karşılıklı ilişkileri, yatırımları arzu edilen düzeye çıkaracak, serbest ticaret anlaşmasının 2017 yılında sonuçlandırılması ve imzalanması konusunda ilgili bakanlara gerekli talimatı verdiğini bildirdi.



"MÜŞTEREK PROJELERİMİZİ KONUŞTUK"



Karşılıklı ticaretin artırılması için ulaştırma imkanlarının çeşitlendirilmesi için altyapının kuvvetlendirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu konuda yapabileceğimiz müşterek projelerimizi de konuştuk. Ülkelerimiz arasında karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığının daha geliştirilmesi gerektiği konusunda ortak bir kanaate vardık." dedi.



"TÜRK HALKININ GÖNLÜ PAKİSTAN HALKIYLA BERABER"



"Pakistan, Türkiye gibi çağın vebası teröre karşı zorlu bir mücadele vermektedir" diyen Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ve bugün meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. Yıldırım, "Türk halkının yüreği, gönlü Pakistan halkıyla beraberdir, dayanışma halindedir." diye konuştu.



Türkiye ve Pakistan'ın terör illetinden kurtulmayı başaracağını vurgulayan Yıldırım, iki ülkenin dayanışma ve işbirliğinin devam edeceğinin altını çizdi.



Pakistan'ın coğrafi konumu, genç nüfusu, doğal kaynakları ve büyük potansiyel sunan ekonomisi ile bölgenin stratejik öneme sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Asya'daki tüm gelişmeler yönünden de anahtar bir ülke konumundadır. Pakistan'ın yüz yüze olduğu, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen her alanda çok büyük ilerlemeler kaydetmesi bize gurur vermektedir. Bundan büyük bir mutluluk duymaktayız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin parlak bir geleceğe sahip Pakistan'la var olan dayanışmasını çok daha ileriye taşıma kararlılığında olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini önce Urduca sonra da Türkçe "Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye-Pakistan dostluğu." diyerek tamamladı.



Başbakan Yıldırım, toplantının ardından Pakistan Başbakanı Şerif onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi öğle yemeği de verdi.