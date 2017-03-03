FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Erdemli tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli'nin tutuklanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 22 Şubat'ta yakalanan Erdemli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdemli, soruşturmayı yürüten savcı Can Tuncay'a ifade verdi. Savcılık, şüpheli Erdemli'nin ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklanmasını talep etti.



Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin üzerine atılı suçun tutuklama sebebi olduğu, suçun kanununda öngörülen ceza miktarı ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak, Erdemli'nin ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Erdemli'nin ifadesinde, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ve devlete her türlü yardımcı olmaya çalıştığını söylediği bildirildi.