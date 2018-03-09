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09 Mart 2018 22:37 | Son Güncelleme: 09 Mart 2018 22:39

FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, dün, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Alınan bilgiye göre, karara savcılığın itirazının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı.

Gülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler: fetullah gulenelebaşıkemalettin gülengözaltıfetö


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