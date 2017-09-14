FETÖ elabaşına terörist diyemedi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülen çatı davası duruşmasında, tutuklu sanıkların dinlenmesine devam edildi.



Tutuklu sanıklardan Ali Tokul savunmasında, 1995-1997 yıllarında örgütün il imamlığını yaptığına ilişkin iddiaları reddetti.



Örgütün televizyonunun Ankara'daki temsilcisiyken kurum tarafından Konya, Karaman ve Aksaray temsilciliğine getirildiğini belirten Tokul, "Bu televizyon cemaatin kanalıydı. Kanal o dönemde toplumsal fayda sağladığı için etkinlik ve faaliyetlerine katıldım." dedi.



Tokul, sonraki yıllarda örgütün Kazakistan'daki okullarında 2003 yılına kadar idarecilik yaptığını, o dönemde bu yapılanmanın terör örgütü olarak nitelendirilmediğini ifade etti.



İmam hatip lisesi mezunu olduğunu, Konya'da bulunduğu dönemde camilerde vaaz veya sohbetler verdiğini anlatan Tokul, "Dini muhtevanın dışına çıkmadan sohbetler ediyordum. O zaman suç değildi. Şimdi de suç değil. Televizyonlarda sohbet programları düzenleniyor." diye konuştu.



Tokul, herhangi bir örgütsel faaliyete katılmadığını, kendisine imam denmesinin sebebinin dini birikimine saygı duyulduğundan olabileceğini dile getirdi.



Mahkeme Başkanının, Tokul'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 2014 yılında Fetullah Gülen lehine paylaşımlarda bulunduğunu ve FETÖ elebaşına "hocaefendi" şeklinde hitap ettiğini anımsatarak, "Hala onu 'hocaefendi' olarak görüyor musun?" sorusuna Tokul'un, "Mahkemeler onu terör örgütü sıfatıyla yargılıyor." diyerek, sessiz kaldığı görüldü.



Mahkeme, savunması alınan tutuklu sanıklardan Abdülbaki Samak, Adem Saygı, Adem Polat ve Adem Varol'un, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Ayrıca, bugüne kadar savunması alınan 30 sanığın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verildi.



Bölge İdari Mahkemesinde görülen davanın, 19 Eylül Salı gününden itibaren özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.