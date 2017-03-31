Gaziantep'teki FETÖ davasında 4 sanığa tahliye

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sağlık yapılanmasına ilişkin 39 kişinin yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sağlık yapılanmasına ilişkin 39 kişinin yargılandığı davada, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve aralarında doktor, adli tıp uzmanı, hemşire, ebe ve sağlık personelinin yer aldığı 9'u tutuklu 39 kişinin yargılandığı davaya, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.



Tutuklu sanık Niyazi Metin M'nin "ByLock" bulunan hattı kullanmadığını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, HTS raporlarının istenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna müzekkere yazılmasına, sanığın Bank Asya hesabı varsa, hesap hareketlerinin istenmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna yazı yazılmasına karar verilmesini istedi.



Aksoy, bir kısım sanıkların adreslerinde ele geçirilen FETÖ'ye müzahir kitapların ne zaman yasaklandığının Kültür ve Turizm Bakanlığına sorulmasına, Bank Asya hesapları bulunan sanıkların hesap hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verilmesini de talep etti.



Sanık avukatları, müvekkillerinin herhangi terör örgütüne üye olmadığını, "ByLock"un delil sayılamayacağını savundu.



Mahkeme, aranın ardından, sanık Niyazi Metin M. için HTS raporu istenmesine, tutuklu sanıklar Hüseyin O, Ayyuş G, Muhabbet B. ve Pınar Ş'nin bakıma muhtaç çocukları bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.