Eskişehir'deki FETÖ davasında 13 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan 3'ünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmetti.



Tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatına karar veren heyet, diğer 5 tutuksuz sanığa da 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.



Öte yandan heyet, firari olan sanığın 15 gün içinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulmasına hükmetti.