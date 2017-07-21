Yalova'da görülen FETÖ/PDY davalarında ilk ceza verildi

Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda yargılanan sanıklara ilk cezanın verildiği bildirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, adliyedeki makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe ve işgal girişimi nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların yürütüldüğünü aktaran Özgür, "Yalova'da görülen FETÖ/PDY davalarında ilk ceza verildi. Terör örgütü üyeliğinden 3 sanığa 6'şar yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan bir kadına da 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı." ifadesini kullandı.



Yıldırım Özgür, 20 Temmuz itibarıyla adli tatilin başladığını ancak FETÖ/PDY'ye yönelik yargılamalara Ağır Ceza Mahkemesinde devam edileceğini de sözlerine ekledi.