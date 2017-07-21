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21 Temmuz 2017 20:47 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2017 20:48

Yalova'da görülen FETÖ/PDY davalarında ilk ceza verildi

Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda yargılanan sanıklara ilk cezanın verildiği bildirildi.

Yalova'da görülen FETÖ/PDY davalarında ilk ceza verildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, adliyedeki makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe ve işgal girişimi nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların yürütüldüğünü aktaran Özgür, "Yalova'da görülen FETÖ/PDY davalarında ilk ceza verildi. Terör örgütü üyeliğinden 3 sanığa 6'şar yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan bir kadına da 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı." ifadesini kullandı.

Yıldırım Özgür, 20 Temmuz itibarıyla adli tatilin başladığını ancak FETÖ/PDY'ye yönelik yargılamalara Ağır Ceza Mahkemesinde devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: yalova fetö davaları


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