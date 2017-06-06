FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

Bursa merkez Gürsu ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle bir kişinin 41 bin 500 lirasını aldı.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Aytekin D'yi (50) cep telefonundan arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişi Aytekin D'ye, onun adına bankada hesap açıldığını, FETÖ/PDY'nin paralarının bu hesaba yatırıldığını, bu olaydan aklanması için paraları kontrol için verdikleri hesap numarasına yatırması gerektiği bildirdi.



Telefondaki kişiye inanan Aytekin D. banka hesabında bulunan 41 bin 500 lirayı çekti. Aytekin D. bu paraları merkez Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi'ndeki başka bir banka şubesine şüphelinin verdiği hesap numarasına yatırdı.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin D, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ekipler, şüphelilere ait İstanbul ilindeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Zafer Ç. (52) ve Erol K. (36) gözaltına alındı.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.