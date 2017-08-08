FETÖ artığı memur güvenlik kamerasını hesap edemedi

Çalıştığı resmi kurumun araçlarına, duvar ve kapılarına FETÖ ile ilgili yazılar yazan memur gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı resmi kurumun araçlarına, duvar ve kapılarına Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili yazılar yazan memur gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çorlu Toplum Sağlığı Merkezinin resmi aracına, duvarlara ve mescit kapısına FETÖ/PDY terör örgütü ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili sözler yazıldığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.



Merkezin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yazıların kurumda çalışan T.E. tarafından yazıldığını belirledi.



Çalışma arkadaşlarına da yazıları kendisinin yazdığını söylediği öne sürülen T.E, tarafından gözaltına alındı.



