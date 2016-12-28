Darbe başarılı oslaydı Fethullah Gülen Cumhurbaşkanı olacaktı

Adana’daki FETÖ soruşturması kapsamında 100’ü tutuklu 145 polis memuru hakkında 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 100’ü tutuklu 145 polis memuru hakkında 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 145 polis memuru hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, 100’ü tutuklu 145 polis memuru hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırladığı 157 sayfalık iddianame terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY örgütünün kuruluşu, işleyişi ve hiyerarşik yapısıyla ilgili hazırladığı bilgi notu raporuna yer verildi.



FETHULLAH GÜLEN CUMHURBAŞKANI OALCAKTI

Sanık polislerden Ehliman Karagöz’ün "ByLock" kullandığı, örgüt içinde yer alması sayesinde ise bu kişiye yüksek miktarlarda taltif ödemesi yapıldığı anlatılan iddianamede, bu ödemelerden de himmet adı altında yüksek miktarda kesinti yapılarak örgüte aktarıldığı belirtildi.



Sanıklardan Selami Sazil’in ise 200 taltif aldığı, diğer sanık polis memurlarının da cemaat üyesi oldukları için fazla miktarda taltif aldıkları ve bunun bir miktarını örgüte himmet adı altında verdikleri iddianamede yer buldu.



İddianamede, sanık polislerden Orhan Ayna’nın da bir gizli tanığın ifadesine göre, "Adana’nın en tehlikeli, gözü kara FETÖ savunucusu komiseri olduğu”, "Darbe olsaydı Fethullah Gülen’in Türkiye' ye döneceği, Cumhurbaşkanı olacağı gibi" sözler söylediği aktarıldı.