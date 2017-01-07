"Fethi kardeşimiz canını verdi ama birçok canı da kurtardı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Ticaret Borsası'nı ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde ülke olarak acılı günler yaşıyoruz. İzmir'de şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin kardeşimiz canını verdi ama birçok canı da kurtardı. Bir katliamın önüne geçti. Böyle kahramanlar olduğu sürece, bu milleti hiç kimse yenemez." dedi.



Yılmaz, Elazığ Ticaret Borsası'nı ziyaretinde, terör örgütlerinin propagandalarına yenik düşmeyeceklerini, terör örgütleri ne yaparsa yapsın bir taraftan normal hayatlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.



Terör örgütlerinin amacının moral bozmak, çalışmalardan alıkoymak, memleketin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek olduğunu kaydeden Yılmaz, tam aksine birlik ve beraberliği artıracaklarını vurguladı.



Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde ülke olarak acılı günler yaşıyoruz. İzmir'de şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin kardeşimiz canını verdi ama birçok canı da kurtardı. Bir katliamın önüne geçti. Böyle kahramanlar olduğu sürece, bu milleti hiç kimse yenemez." ifadelerini kullandı.



Elazığ'ın bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin başlattığı Cazibe Merkezleri Programı içerisinde Elazığ'ın da bulunduğunu kaydetti.



Programdan en fazla istifade edecek olan iller arasında Elazığ'ın da olduğunu bildiren Yılmaz, insan kaynağı, potansiyeli ve konumu ile önümüzdeki dönem farklı yatırımları Elazığ'da göreceklerini dile getirdi.



Hükümet ve devlet olarak hiçbir hükümetin yapmadığı yatırımları yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:



"Kim ne derse desin vatandaşımız yapılan hizmetleri yaşayarak görüyor. Okullar, hastaneler, yollar, köylere hizmetler, altyapılar hepsini yapıyoruz. Ama bir taraftan da üretken olmamız lazım. Özel sektörün özellikle değişik sektörlerdeki yatırımları artırmamız gerekiyor. Bölgemiz için en önemli sektörlerden biri de hayvancılık. Doğu Anadolu'nun süt ve et anlamında son derece önemli bir yeri var. Bunlar, en çok önem verdiğimiz sektörümüzdür."



Bu çerçevede bölgede önemli yatırımların yapılacağını anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Sütaş'ın bölgeye geleceğini belirtti.



Ziyarette, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ hizmetlerinden dolayı Yılmaz'a plaket verdi.