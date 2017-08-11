Fernandao'dan Giuliano yorumu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, "Giuliano üst düzey bir isim ve bizim başarımıza muhakkak katkısı olacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerinde bulunduğu ve İstanbul'a gelen vatandaşı Giuliano Victor De Paula'nın üst düzey bir futbolcu olduğunu belirtti.



FBTV'ye açıklamalarda bulunan Fernandao, 27 yaşındaki Giuliano'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Giuliano'nun çok güzel katkılar verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda milli takımda da forma giyen bir futbolcu. Üst düzey bir isim ve bizim başarımıza muhakkak katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.



Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Bu sene farklı bir Fenerbahçe gördüğümü söylemek istiyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Takımı gözlemliyorum ve takımın çok iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Şu anda lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum bizim için çok güzel bir sezon olur ve Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirdiğimiz bir sezona başlarız. Her zaman şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin istediği şey, sezonu şampiyonlukla tamamlamak. Şampiyonlukla tamamlamak istediğimiz bir sezona başlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Fernandao, geçen sezon kolunun kırılmasıyla yaşadığı uzun süreli sakatlığa da değinerek, "Kendimi iyi hissediyorum ve her gün daha iyiye gittiğimi söyleyebilirim. Yoğun ve sıkı bir antrenman ve tedavi dönemimiz devam ediyor. Bu antrenman ve tedavi sürecini en iyi şekilde geçmeye gayret gösteriyoruz ki, bir daha bu sorunla karşılaşmayalım. Tam anlamıyla hazır bir şekilde dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.