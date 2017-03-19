Fernandao çarşamba taburcu edilecek

Fenerbahçe'nin, Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta kırılan kolundan cerrahi operasyon geçiren Brezilyalı futbolcu Fernandao, Çarşamba günü taburcu edilecek.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta kırılan kolundan cerrahi operasyon geçiren Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao, 22 Mart Çarşamba günü taburcu edilecek.



Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sol kolundaki kemikte parçalı kırık olan Brezilyalı futbolcunun ameliyatı başarılı geçti. Ameliyat sırasında takım kaptanı Volkan Demirel ile İsmail Köybaşı, Fernandao'nun ailesinin yanında bulundu. Operasyon sonrasında uzun süre uyutulan Brezilyalı oyuncu, yarından itibaren ziyaretçi kabul edebilecek.



Bu arada günü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.



Teknik direktör Dick Advocaat'ın milli maç arası dolayısıyla ülkesi Hollanda'ya gittiği, takımın antrenörler Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been yönetiminde çalışacağı aktarıldı. Advocaat'ın 26 Mart Pazar günü İstanbul'a döneceği kaydedildi.