Fenerbahçe'yi yenip havaya girmek istiyoruz

Gaziantepspor'un teknik direktörü Uygun, Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak, havaya girmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligin 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak, havaya girmek istediklerini söyledi.



Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'e karşı alınan bir puanın önemine değindi.



Ligde kalan her maçın değerli olduğunu belirten Uygun, "Bizim için ligde kalabilmek, Anadolu'da şampiyon olmak kadar değerli. Ligde kalmamız gerekiyor. Medipol Başakşehir'e karşı kazanmak adına her şeyi yaptık ama 1 puan alabildik. Bugün itibarıyla da çok önemli bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe maçını kazanarak önlerine daha huzurlu bakmak istediklerini vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe maçını kazanıp, şehir ve takım olarak havaya girmeyi hedefliyoruz. Alacağımız 3 puanla önümüzdeki haftalara mutlu ve huzurlu girme hedefindeyiz. Bu sezon kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbolcularıma inanıyorum. Taraftarımızın stadı doldurup, futbolcularımıza destek vermelerini istiyorum. Kazanma adına sahada mücadele ediyoruz. Biz rakibimizin gücüne değil, neler yapacağımıza bakacağız. Oyun felsefemiz ve taktiğimizle bu maça hazırlanacağız. Kazanma adına tüm yüreğimizle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz."