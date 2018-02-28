Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Fenerbahçe’nin dış sahada karşı karşıya geleceği 5 rakibi, güçlü takımlar karşısında aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş ile bir kez daha karşılaşacak olan Fenerbahçe hafta sonunda ise Akhisar'a konuk olacak... Bu sezon çok iyi bir deplasman performansı gösterse de Fenerbahçe'nin kalan 11 haftadaki çıkacağı 5 deplasman korku salıyor.



Sarı-lacivertli ekip dış sahada sırasıyla Malatya, Kayseri, Sivas, Kasımpaşa ve Karabük'le karşılaşacak ve bu 5 takım şampiyonluk adayları karşısında aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Yeni Malatya: Trabzonspor ve Galatasaray'ı yenip Beşiktaş'la berabere kaldı.



Kayserispor: Sahasında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a geçit vermedi.



D.G. Sivasspor: Evinde Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı eli boş gönderdi.



Kasımpaşa: Beşiktaş'la berabere kalıp Galatasaray'ı yenmeyi başardı.



Karabükspor: Bu sezon aldığı 3 galibiyeti de evinde aldı. Biri Başakşehir karşısında.