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24 Ağustos 2017 22:27 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2017 22:36

Fenerbahçe'ye soğuk duş! Avrupa'ya erken veda

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 2-0 yenildiği maçın rövanşında Vardar'a Kadıköy'de 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Vardar gruplara kaldı.

Fenerbahçe'ye soğuk duş! Avrupa'ya erken veda

UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Vardar karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Vardar, 2-1 kazandı.

0-0 biten ilk yarının ardından Fenerbahçe, 61. dakikada Roman Neustadter ile öne geçti. 68. dakikada Fenerbahçe, çok şanssız bir şekilde Jambul Jighauri'nin attığı gole engel olamadı. 90+2. dakikada Nikola Gligorov, skoru belirleyen golü attı.

İlk maçı Üsküp'te 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmiş oldu.

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