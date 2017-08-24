Fenerbahçe'ye soğuk duş! Avrupa'ya erken veda

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 2-0 yenildiği maçın rövanşında Vardar'a Kadıköy'de 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Vardar gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Vardar karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Vardar, 2-1 kazandı.



0-0 biten ilk yarının ardından Fenerbahçe, 61. dakikada Roman Neustadter ile öne geçti. 68. dakikada Fenerbahçe, çok şanssız bir şekilde Jambul Jighauri'nin attığı gole engel olamadı. 90+2. dakikada Nikola Gligorov, skoru belirleyen golü attı.



İlk maçı Üsküp'te 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmiş oldu.