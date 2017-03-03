Fenerbahçe ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile Kayserispor'u TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.



Aynı maçta saha olaylarının yanı sıra usulsüz seyirci alımı nedeniyle Kayserispor'un da kurula sevk edilmesi yönünde karar alındı.



Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk'ün ise sözleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.