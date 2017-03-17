Fenerbahçe sahasında kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atiker Konyaspor'a 3-2 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atiker Konyaspor'a 3-2 yenildi.



12. dakikada sol kanattan hareketlenen Mehmet Topal'ın yerden ortasıyla penaltı noktasının solunda topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye paralel kornere gitti.



17. dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic ile Bajic paslaşarak Fenerbahçe ceza sahasına kadar ilerledi. En son Milosevic'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Bajic, topu filelere gönderdi: 0-1



21. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına sokulan Skrtel'ın yaklaşık 25 metreden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



22. dakikada Atiker Konyaspor yeniden öne geçti. Mehmet Topal'dan topu kapan Bajic'in 18 üzerinden yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



25. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Van der Wiel'in ceza sahasına ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Chahechouhe'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın geri pasında araya giren Milosevic'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı



47. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Milosevic'in yerden vuruşunda kaleci Fabiano, topu direk dibinden çıkardı.



54. dakikada Atiker Konyaspor'un üçüncü golü geldi. Ceza sahasına gönderilen uzun topu sağ çaprazda iyi kontrol eden Milosevic, meşin yuvarlağı yanında müsait durumda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kazandırdı. Ömer Ali'nin gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3



60. dakikada Van der Wiel, ceza sahası önünde yükselen topu kafayla penaltı noktasında bulunan Van Persie'ye indirdi. Hollandalı futbolcunun yatarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



72. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Chahechouhe'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topu iyi kontrol eden Sow'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3



78. dakikada Van der Wiel'in sağ taraftan ortasına, penaltı noktasında iyi yükselen Van Persie'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



81. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Van Persie'den seken top, penaltı noktası üzerinde Volkan Şen'in önünde kaldı. Volkan'ın uygun pozisyonda düzelterek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



83. dakikada Chahechouhe'nun yakalaşık 30 metreden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



90+4. dakikada Sow'un indirdiği top, ceza sahası ön çizgisi üzerinde Van Persie'nin önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.