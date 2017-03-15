Fenerbahçe'ye genç futbolcusundan kötü haber

Sezon başında sağ ön çapraz bağı kopan Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert'in bugünkü antrenmanda aynı bölgeden tekrar sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Uygar Mert Zeybek, sezon başı kopan sağ ön çapraz bağlarından tekrar sakatlandı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda oluşan travma sonucu sağ bacak menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluştuğu belirtildi.



Yapılacak artroskopi ile menisküsü tedavi edilecek Uygar Mert'in gerekirse ön çapraz bağının yeniden yapılandırılacağı kaydedildi. Genç futbolcunun tedavisinin takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam ettiği ifade edildi.



Uygar Mert Zeybek'in sarı-lacivertlilerin sezon başında 6 Temmuz 2016'da Romanya'nın CSMS Iaşi takımıyla oynadığı hazırlık maçında sağ ön çapraz bağı kopmuştu.