Fenerbahçe'ye Antalya engeli

Spor Toto Süper Lig'de haftanın son maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük kayıp yaşadı.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 14. hafta mücadelesinde hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in formda ekiplerinden Antalyaspor'a konuk oldu.



Zorlu karşılaşmada baskılı bir oyun oynayan ev sahibi ekip, 65. dakikada Yekta Kurtuluş'un attığı güzel golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı..