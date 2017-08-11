Fenerbahçe, Giuliano'yu İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, İstanbul'a geldi.

Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'te fotm giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula, Saint Petersburg'dan kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.



Giuliano, havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirildiği bildirildi. Bundan dolayı Brezilyalı futbolcuyu görüntülemek isteyen basın mensupları ile karşılamak üzere havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarlar Giuliano'yu göremeden alandan ayrıldı.



Transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek Giuliano'nun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.