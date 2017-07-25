Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar önc



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan Fenerbahçe takımı sayfasındaki kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.



Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro, şu isimlerden oluştu:



Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.



Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.



Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch.



Forvet: Robin van Persie.