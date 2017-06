Fenerbahçe'nin nefesi ancak üçüncülüğe yetti

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

6. dakikada Adanaspor öne geçti. Ceza sahasına giren Emre Uğur Uruç, Chahechouhe'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Koman, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



9. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Hızlı gelişen atakta Chahechouhe'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan De Souza, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 1-1



22. dakikada Fenerbahçe skoru lehine çevirdi. Chahechouhe'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, savunmada Viera'ya çarparak kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yanıltan top, filelere gitti: 1-2



Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.



62. dakikada Lens'in kaptırdığı top sonrası Ahmet Dereli'nin soldan attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



77. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Chahechouhe'nun şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.



90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mehmet Topal'ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Emenike, savunmada Ramos'u geçtikten sonra ceza yayı önünden çektiği şutta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3



Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 64 yaptı ve sezonu üçüncü sırada bitirdi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Emre Uğur Uruç, Ramos, Viera, Mustafa Sami Can Keskin, Tevfik Aldıntağ, Foguinho, Koman, Cem Özdemir (Dk. 74 Reynaldo), Vinicius (Yusuf Fırat Kaplan), Ahmet Dereli (Dk. 90+1 Serbay Can)



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Yiğithan Güveli (Dk. 18 Volkan Şen), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Lens (Dk. 64 Ozan Tufan), Alper Potuk, Chahechouhe, Sow (Dk. 74 Emenike)



Goller: Dk. 6 Koman (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 9 De Souza, Dk. 22 Chahechouhe, Dk. 90 Emenike (Fenerbahçe)



Sarı kart: Dk. 86 Ramos (Adanaspor)