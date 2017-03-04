Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 38 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, bu performansını lige de yansıtmak için mücadele edecek.



Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında elde eden Fenerbahçe, son 4 haftada ise 9 puan kaybı yaşayarak taraftarlarını üzdü.



Son 6 haftanın 5'inde kaybeden Osmanlıspor ise Fenerbahçe deplasmanında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son maçında Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybeden başkent temsilcisi haftaya 30 puan ve averajla 7. sırada girdi.



Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitti.



Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



- 14 YIL SONRA İLK OLABİLİR



Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında da puan kaybederse 14 sene aranın ardından bir ilki daha yaşayacak.



Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında alınacak başarısız bir sonuçta kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak.



Sarı-lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.



- TEK EKSİK VOLKAN DEMİREL



Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



- LİGDE GOL SIKINTISI ÇEKİYOR



Fenerbahçe, kupada Kayserispor filelerini 3 kez havalandırmasına rağmen Süper Lig'de gol sıkıntısı çekiyor.



Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu 4 golün 3'ünü orta saha oyuncuları atarken, santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Moussa Sow'dan geldi.



- 5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, yarın maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



