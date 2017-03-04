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04 Mart 2017 10:13 | Son Güncelleme: 04 Mart 2017 10:16

Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 38 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, bu performansını lige de yansıtmak için mücadele edecek.

Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında elde eden Fenerbahçe, son 4 haftada ise 9 puan kaybı yaşayarak taraftarlarını üzdü.

Son 6 haftanın 5'inde kaybeden Osmanlıspor ise Fenerbahçe deplasmanında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son maçında Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybeden başkent temsilcisi haftaya 30 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitti.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

- 14 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında da puan kaybederse 14 sene aranın ardından bir ilki daha yaşayacak.

Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında alınacak başarısız bir sonuçta kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak.

Sarı-lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.

- TEK EKSİK VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

- LİGDE GOL SIKINTISI ÇEKİYOR

Fenerbahçe, kupada Kayserispor filelerini 3 kez havalandırmasına rağmen Süper Lig'de gol sıkıntısı çekiyor.

Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu 4 golün 3'ünü orta saha oyuncuları atarken, santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Moussa Sow'dan geldi.

- 5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, yarın maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Etiketler: fenerbahçeosmanlıspor


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