Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı

Göztepe'nin yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını söyledi.

Göztepe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, açıklamada bulunan Andre Castro, şöyle konuştu:



"Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı ama resmi, elle tutulur bir şey olmadı. Bana resmi teklif Göztepe'den geldi, Göztepe'nin beni gerçekten istediğini hissettim. Bu, benim için çok önemliydi. Hayatta her zaman istenildiğim ve mutlu olacağım yerde bulunmak isterim. Bunun da Göztepe olduğunu düşündüm. Fenerbahçe'den bu şekilde bir teklif söz konusu olmadı."



COŞKULU TARAFTARI GÖZTEPE'YE GELMENİN ANA NEDENİ



Kasımpaşa'da çok güzel 4 yıl geçirdiğini dile getiren Portekizli futbolcu, Göztepe'ye transfer olma sebebini şöyle açıkladı:



"Coşkulu taraftarı, Göztepe'ye gelmemin ana nedeni. Tüm futbolcular, coşkulu tribünlerin önünde top oynamak ister. Şu ana kadar aldığım duyumlar taraftarımızın muhteşem olduğu yönünde. Bu, beni çok motive ediyor. Kasımpaşa'ya da minnettarım. Oradaki 4 yılım da muhteşemdi ama artık benim için bir değişim zamanı geldiğini hissettim ve bir karar aldım. Göztepe'de olduğum için çok mutluyum. Umarım başarılı bir yıl geçiririz."