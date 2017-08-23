Fenerbahçe'nin Avrupa'da güvencesi Kadıköy

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Makedonya temsilcisi Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Üsküp'teki maçta yenilerek avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeye çalışacak.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta kaybetmedi. Avrupa kupalarında 43. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 11 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup edip, Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kaldı.



Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 11 maçta rakiplerine sadece 5 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



İÇ SAHADA 108 MAÇTA 54 GALİBİYET



Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 108 maçta 54 galibiyet elde etti.



İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 108 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 31'inde de yenildi.



Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 118 gol gördü.



Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:



AVRUPA'DA 220. MAÇ



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın 220. kez sahaya çıkacak.



Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 219 maçta 81 galibiyet elde etti, 45 beraberlik yaşadı ve 93 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 324 gol gördü.



"KUPA 2" ÖN ÖLEMELERİNDE BİR KEZ ELENDİ



Fenerbahçe, Vardar'ı geçememesi durumunda tarihinde "Kupa 2"de (UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi) ikinci defa elenecek.



Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez kupanın dışında kaldı.



Fenerbahçe bu kulvarda, teknik direktör Aykut Kocaman döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.



Sarı-lacivertliler, "Kupa 2"de oynadığı 19 ön eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 38 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.



"Kupa 2"nin dışında sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 ön eleme oynadı. Fenerbahçe bu ön elemelerde 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.