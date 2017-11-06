Fenerbahçeli oyuncular Milli Takım'a gelmeyeceklerini açıkladı

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları, Euroleague ile çakışma olmasından ötürü, Dünya Kupası Eleme maçlarında milli forma giymeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, A Milli Takımımızın 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giymeyeceklerini açıkladı.



Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında paylaştığı, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın da adının yer aldığı açıklamada, "A Milli Takım ve THY Avrupa Ligi maç tarihlerinin çakışmasına neden olan takvimden ötürü, 2019 Dünya Kupası eleme müsabakalarında forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz." denildi.



FIBA tarafından 2019 Dünya Kupası eleme maçlarının sezon ortasında oynatılmasına yönelik takvim değişikliğinin, uzunca süredir basketbol gündemini meşgul ettiği ve sporcuları da oldukça güç bir duruma soktuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bilinmesini isteriz ki, Türkiye Milli Takımı formasını giymek, bizler için tarifi olmayan bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bugüne dek gururla taşıdığımız milli takım formasına hizmet etmeye devam etmek de en büyük arzumuzdur. Ancak THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden oyuncuların kulüplerinin, sezon içinde oynanacak THY Avrupa Ligi maçlarında forma giyememesine neden olacak şekilde FIBA tarafından yapılan takvim düzenlemesi, büyük fedakarlıklarla kurulmuş ve kulüpler seviyesinde Türkiye'nin bir temsilcisi olarak başarıya ulaşmayı hedefleyen kulübümüzü zor durumda bırakacaktır. Son THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak bir ilke imza atan ve Türk halkına, bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olarak büyük bir mutluluk yaşatan Fenerbahçe Doğuş, bu sezon da aynı gururu ülkemize yaşatmak için yoluna devam etmektedir. Her ne kadar milli takım forması giyebilmek, biz sporcular için gurur verici bir görev olsa da sezon içerisinde kulübümüze olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek de vazgeçilmez bir sorumluluktur. Fenerbahçe Doğuş oyuncuları olarak, ülke basketboluna hem milli takımımızın hem de kulübümüzün formasıyla en iyi şekilde hizmet etmek, en büyük arzumuzdur. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi, milli takım ve THY Avrupa Ligi maç tarihlerinin çakışmasına neden olan takvimden ötürü, 2019 Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz."



Açıklamada, sporcuları zor durumda bırakan bu düzenlemenin, ilgililerce tekrar gözden geçirilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.