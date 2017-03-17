Fenerbahçeli futbolcunun kolu kırıldı!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynanan maçta şansız bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynanan maçta şansız bir sakatlık yaşadı.
Ülker Stadı'ndaki maçın 33. dakikasında Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yla çarpışan Fernandao, sol kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kıvranan tecrübeli futbolcunun sol kolunda kırık oluştuğu açıklandı.
Saha içinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşınan Fernandao, hastaneye götürüldü. Tecrübeli futbolcunun hastanede çekilecek röntgenin ardından kırığın seviyesinin belirleneceği bildirildi.
Brezilyalı futbolcunun yerine 36. dakikada oyuna Robin van Persie girdi.