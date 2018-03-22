Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir'e hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir, "haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki sanık Erdi Demir katılmazken, diğer müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Son savunması sorulan Erdoğan Altunbaş, Erdi Demir ile anlaşarak uzlaştıklarını dile getirerek, karşılıklı olarak şikayetlerini geri çektiklerini söyledi.

Müşteki sanık Sercan Osmanoğlu da karşılıklı olarak şikayetlerini geri aldıklarını, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Müşteki sanık Erdi Demir'in avukatı Ali Mahir Başarır ise olayın yaşandığı gün müvekkilinin de ciddi bir saldırıya uğradığını anlatarak, "Sanık yıllarca Fenerbahçe'de futbol oynamış bir futbolcudur. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık sorunu ile uğraşmaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerekir" dedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir hakkında, Sercan Osmanoğlu'na karşı "haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, Erdoğan Altunbaş'a karşı da "kasten yaralama" suçundan 2 bin 240 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme, müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nun şikayetlerini geri çekmesi üzerine, Erdi Demir'e karşı işledikleri "kasten yaralama" suçundan ceza vermedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Nisan 2017'de müşteki şüpheliler Erdoğan Altunbaş ile Sercan Osmanoğlu'nun, Kadıköy'de bir parkta oturdukları sırada müşteki şüpheli Erdi Demir'in alkollü bir şekilde yanlarına gelerek hakaret ettiği belirtilmişti. İddianamede, taraflar arasında sözlü tartışma yaşanması üzerine Demir'in elinde bulunan bıçakla Altunbaş ve Osmanoğlu'na saldırdığı aktarılmıştı.

Altunbaş ve Osmanoğlu'nun da Demir'i darbettikleri kaydedilen iddianamede, Erdi Demir'in "bıçakla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya kadar, Erdoğan Altunbaş ile Sercan Osmanoğlu'nun ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: Ajanslar