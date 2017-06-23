Fenerbahçe'den Visca açıklaması

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın transfer gündemlerinde olmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır." denildi.



Öte yandan, açıklamada, futbolcu Robin Van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılacağına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Robin Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır." şeklinde ifadeler kullanıldı.