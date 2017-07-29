Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, sarı-lacivertli futbol takımının transfer gündemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısından sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.



Takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in durumuyla ilgili konuşan Uslu, "Kjaer'le ilgili şu an kesinleşmiş bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Net bir şey yok." dedi.



Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moussa Sow'un takıma katılmak istediğini aktaran Uslu, Hollanda'nın Feyenoord ekibinin gündeminde olan Robin van Persie'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Sow gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü kulübü bırakmıyor. Van Persie'yle ilgili transfer haberleri yalan. Van Persie'nin sakatlığı dizinden. Adale değil. Bu hafta döner. 'İstiyorum.' diyor hocaları ama ben de çok şey istiyorum. Yıllık maaşı ve bonservisini ödeyebileceklerse bizim için sorun yok."



BEN AFRA'NIN KLÜBÜNDEN ALACAĞI VAR



Mahmut Uslu, Paris Saint-Germain'in Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ve Brezilya'nın Santos takımında oynayan Lucas Lima'nın transfer durumlarıyla ilgili şöyle konuştu:



"Lima yılbaşına kadar kulübüne bağlı. Basın aynı mevkiye iki oyuncu yazıyor (Ben Arfa ve Lima), sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon avro alacağı var. Kulübüne , 'O parayı bana ver, sonra ben başka takıma giderim.' diyor. 'Ben Arfa'yı nerede oynatacağım?' dediğim zaman tepki gördüm ama ben orada, 'Aldığımız oyuncular bir otursun, onları görelim.' demek istedim."



MOSTUROĞLU'NDAN VAN DER WİEL AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'in durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel'e teklifler olduğunu aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:



"Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor."